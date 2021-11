Face à la hausse, «on ne lâche pas les freins»

Alors que l'Allemagne s'affole et que les infections grimpent en Belgique, aux Pays-Bas et dans certaines régions françaises, le Luxembourg a publié jeudi son pire bilan Covid, en termes d'infections, depuis presque un an. Pas moins de 432 nouveaux cas ont été recensés en 24h sur 4 569 tests. Cela n’était plus arrivé depuis le 16 décembre 2020, avant même l'arrivée des vaccins au pays fin décembre. Le taux de positivité atteint lui 9,46%. Des chiffres qui confirment selon le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit la «quatrième vague que l'on avait annoncée».

Il appelle toutefois à une «interprétation prudente. Avec le jour férié lundi, le dépistage n'a pas eu lieu sur cinq jours mais quatre. Les gens ne sont pas allés se faire tester lundi mais mardi et ont eu leur résultat mercredi. Le nombre de tests (4 500 au lieu de 2 000 à 2 500) en témoigne», analysait le Dr Schmit, appelant «à attendre vendredi» pour en savoir plus. En milieu d'après-midi jeudi, les chiffres ne semblaient pas confirmer l'explosion. Les nombreux tests liés au CovidCheck ont aussi pu jouer.

«Moins d'hospitalisations et de décès que l'hiver dernier»

Si le contact tracing a permis d'identifier 247 cas, le directeur de la Santé n'avait pas connaissance de «gros clusters». La répartition entre vaccinés et non-vaccinés dans les infections n'était pas encore connue jeudi. «Mais je ne m'attends pas à autre chose que ce qui a été observé la semaine passée, avec une très grande différence dans le taux d'incidence» (deux fois supérieur).

«Les hospitalisations sont en légère hausse (30 en soins normaux (+5), et toujours 13 en soins intensifs. Mais il y a toujours un décalage avec les infections», rappelait le Dr Schmit qui s'attend toutefois à ce que cette vague cause, grâce aux vaccins, «moins d'hospitalisations et de décès que l'hiver dernier».

Il n'appelait pas à des restrictions supplémentaires immédiates. «Nous avons conservé des mesures, le Luxembourg n'a pas lâché les freins. Certains pays réintroduisent le masque dans les transports ou les commerces alors que nous les avons toujours eus». Le pays serait ainsi mieux préparé à l'arrivée d'une nouvelle vague.

(Nicolas Martin/L'essentiel)