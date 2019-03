Une plateforme pour «briser les stéréotypes»

«Tout le monde au Luxembourg ne travaille pas dans une banque et le pays ne se limite pas au commerce non plus. Avec "Luxembourg, the People" nous voulons briser ces stéréotypes et promouvoir des personnes actives dans les secteurs tels que la culture, le sport, la musique, la politique et même le volontariat», expliquent Tim Krier, 20 ans et Tom Roller, 21 ans. Tous les deux sont en première année de BTS en gestion d'entreprise au Lycée technique d'Ettelbruck.

Lancée depuis octobre passé, leur plateforme Internet a remporté le premier prix, mercredi soir, lors de la finale du «Young Entreprise Project», une initiative lancée par l'association «Jonk Entrepreneuren».

Grâce à ce premier prix, le duo remporte l’opportunité de suivre un programme d’accompagnement dédié aux porteurs de projet entrepreneurial, parrainé par l'ASBL nyuko. En juin, ils partiront aussi dans la capitale norvégienne, Oslo, pour participer à la «JA Europe Entreprise challenge». «C'est une opportunité unique. On pourra à la fois présenter notre projet et acquérir de l'expérience dans le domaine», ont-ils lancé.

(Ana Martins/L'essentiel)