Le centre Belval Plaza va rajeunir son image

La gestion du centre commercial Belval Plaza a changé de mains, passant de Devimo à JLL. «Cela intervient à un moment clé, après dix ans d’activités, et beaucoup d’évolutions ces dernières années. Il y a un potentiel important pour en faire un centre de nouvelle génération», entrevoit Helga Cosyns, Head of Retail Management Belux chez JLL. L’arrivée progressive de plus en plus d’étudiants et le développement des entreprises dans le quartier d’Esch-Belval incitent le nouveau gestionnaire à répondre aux désirs des millenials, soit la génération née entre 1980 et 2000.

Le nouveau gestionnaire entend ainsi développer les services, en se servant des nouvelles technologies et des médias sociaux. «Ces outils doivent permettre d’offrir aux clients l’expérience qu’ils attendent», souligne Helga Cosyns. Pour ce qui est des enseignes, JLL compte aller plus loin dans la représentation des secteurs. «Nous avons besoin de grands classiques, qui donnent de la confiance, mais aussi d’indépendants qu’on ne trouve pas à tous les coins de rue, qui offrent une vraie différenciation», complète la responsable.

Les 87 unités commerciales actuellement actives vont déjà, dans les prochaines semaines, être complétées par trois nouvelles, dans les secteurs des chaussures et du textile. L’offre en restauration et en loisirs va aussi être développée. Avec l’objectif d’aller bien au-dessus des 7 millions de visiteurs annuels actuellement recensés.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)