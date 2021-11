Où le Covid-​​19 circule le plus au Luxembourg?

Quels villes et cantons comptent le plus de cas positifs? Rarement évoquée lorsqu'il s'agit d'évaluer les données épidémiques, la circulation du Covid-19 à l’intérieur des frontières diffère d'une région à l'autre. La dernière rétrospective nous apprend ainsi que le canton d'Esch-sur-Alzette compte le plus grand nombre de nouveaux cas (673) entre le 4 et le 24 octobre dernier, juste devant le canton de Luxembourg-Ville (405 cas).

Assez logique dans la mesure où ces deux cantons sont les plus peuplés du pays avec respectivement 185 000 et 182 000 habitants. Une population équivalente, ce qui laisse donc penser que le virus circule davantage dans le sud du pays que dans la capitale actuellement. D'autant que les données des mois précédents confirment ces écarts. Sur trois semaines en septembre, le canton d'Esch-sur-Alzette comptait 634 nouveaux cas, celui de Luxembourg-Ville 234. Au mois d’août, Esch et les communes aux alentours enregistraient un chiffre plutôt stable de 673 cas quand la capitale en comptait 405.

Foyers plus importants? Influence des zones frontalières? Difficile de fournir une explication. D'autant que Luxembourg-Ville est sans aucun doute l'endroit du pays où le brassage de population est le plus important.

Le nord du Luxembourg loin d'être épargné

Une réalité moins prégnante dans le nord du pays. Mais cela n'empêche pas cette région du Luxembourg de compter le plus de cas positifs en proportions. Ainsi les cantons de Clervaux (217 nouveaux cas) et de Wiltz (116 cas) dépassaient le mois dernier les 60 nouveaux cas pour 10 000 habitants. Une tendance déjà observée les semaines et mois précédents. À titre de comparaison, les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Luxembourg-Ville comptaient à la même période entre 30 et 40 cas pour 10 000 habitants.

Parmi les cantons «dans le vert», ceux d'Echternach (56 nouveaux cas), de Grevenmacher (86 nouveaux cas) et dans une moindre mesure de Mersch (92 cas) comptaient tous moins de 30 cas pour 10 000 habitants en octobre. Des situations qui peuvent toutefois rapidement varier, parfois d'une semaine à l'autre.

Presque épargné en août (7 cas) et en septembre (8 cas), le canton de Vianden a connu une remontée spectaculaire avec 33 cas en octobre. La petite ville luxembourgeoise et ses alentours dépassaient ainsi les 40 cas pour 10 000 habitants. Preuve que ces données doivent être interprétées avec prudence.

(Thomas Holzer/L'essentiel)