Trois enfants vivent 60 secondes de rêve

Tôt samedi matin, les trois jeunes gagnants du grand concours Saint-Nicolas, organisé par L'essentiel et Cactus, Matilde (5 ans), Alice (6 ans) et Julien (10 ans) sont arrivés avec leurs parents au rayon des jouets de Cactus Belle Étoile à Bertrange. Leur mission, et donc leur prix principal: remplir un caddie avec autant de jouets que possible, en seulement 60 secondes. Les gagnants ont ensuite pu ramener chez eux tout le contenu du caddie.

Afin de pouvoir respecter toutes les mesures sanitaires, l'action s'est déroulée en petit comité avant les heures d'ouverture habituelles, mais les jeunes participants n'en ont pas été moins motivés pour autant. Matilde, 5 ans, s'est précipitée avec sa mère et son chariot vide. Alice, 6 ans, a été la suivante avec sa mère, suivie à la fin par Julien, 10 ans, et son père. Ces derniers n'ont pas dû faire autant d'efforts, car les jouets Lego étaient juste à côté du point de départ. Une fois de plus, le panier a été rapidement rempli et la minute est passée.

«Je suis un grand fan de Lego, alors on en a pris beaucoup. Et j'ai reçu des cartes Pokémon parce que je les aime», explique Julien. Alice, 6 ans, avait le regard tourné vers d'autres jouets: «J'ai choisi les maisons de lapin parce que j'aime les petits lapins». Pour permettre à d'autres de partager la chance des gagnants, Cactus fera don de la valeur totale des trois chariots à l'UNICEF. Les trois petits chanceux étaient les grands gagnants du concours «Saint-Nicolas». Les participants devaient nous envoyer de superbes créations, de magnifiques poèmes et des photos ou vidéos de gâteaux qui mettaient l'eau à la bouche.

(L'essentiel)