Dieschbourg en visite dans une serre urbaine

La ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a visité jeudi la plus grande serre urbaine du Luxembourg, dans les locaux de l'Institut de formation sectoriel du bâtiment (IFSB) à Bettembourg. Baptisé Fresh (Free Emissions for Sustainable Healthy Greenhouse) et anciennement connu sous le nom SOTA (State of The Art), le bâtiment illustre une vision de la construction «plus durable, plus verte et plus smart», selon le communiqué du gouvernement.

Avec ses 7,5 mètres de hauteur et 380 m² de surface au sol, Fresh est la plus grande serre urbaine du Grand-Duché. En plus de sa vocation productive (plus de vingt variétés de plants devraient y être cultivées), sa production sera distribuée en circuits courts, auprès des particuliers mais aussi de grands restaurateurs. Une partie pourrait même être consommée par le restaurant d'entreprise situé juste sous la serre.

Construite sur le toit du restaurant de l'IFSB, la serre est un des 4 pilotes du projet Groof, porté par le groupe CDEC. Ce projet, soutenu par le programme européen Interreg NWE et financé à 50% par le Fonds climat et énergie du ministère de l'Environnement, ambitionne de réduire les émissions de CO2 du secteur de la construction et du secteur agricole. Il vise à combiner le partage de l'énergie et la production locale d'aliments. Quelque 45 tonnes d'équivalent de CO2 pourraient ainsi être économisées par an.

(L'essentiel)