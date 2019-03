L'hiver 2018/19 a battu un record historique

D'après les analyses réalisées par MeteoLux, l'hiver 2018/19 a non seulement été marqué par des températures supérieures à la moyenne, mais a également donné lieu à de nouveaux records. Les températures moyennes mesurées sur l'ensemble de la saison dans la plupart des stations étaient au moins un degré supérieures à la moyenne générale de ces dernières années.

Alors que le mois de janvier a, par endroits, été légèrement plus froid que la période de référence, décembre et février ont rompu avec les moyennes. À Luxembourg-ville, on a ainsi enregistré la température de 21,6°C – un record pour un 27 février depuis le début des relèves météorologiques de 1838. L'ancien record datant de 1960 faisait état de 17,2°C. C'est à la station de Remich que le mercure est monté le plus haut dans le pays, affichant 23,9°C (contre 17,9°C pour le record précédent).

En ce qui concerne les précipitations, le service météorologique national a constaté un déficit de pluie dans l'Oesling et un excédent de pluie dans le reste du pays. Au cours des trois premières semaines de décembre en particulier, des zones de dépressions sur l'Atlantique ont entraîné une augmentation des précipitations en Europe. À Clemency et Remich, on a mesuré respectivement 196 et 144 millimètres, plus du double de la période de référence. En janvier et en février, les précipitations ont toutefois été beaucoup moins abondantes.

(Dustin Mertes/L'essentiel)