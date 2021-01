«On ne s’attendait pas à une réouverture rapide»

«On ne s’attendait pas à une réouverture si rapide, cela reste néanmoins une excellente nouvelle. C’est une première étape vers un retour à une certaine normalité», confie Christophe Eyssartier, responsable des sites Kinepolis au Luxembourg. Suite aux annonces gouvernementales, les cinémas, théâtres et lieux culturels pourront rouvrir dès lundi, les salles obscures ayant choisi de rallumer la lumière à compter de mercredi prochain.

«Nous avons pris l’habitude d’être flexibles, nous avons continué à travailler et nous sommes davantages prêts qu’en novembre dernier», reconnait Claude Mangen, président de la Fédération Luxembourgeoise des Arts de la Scène. «Nous allons nous concentrer sur la création nationale», ajoute-t-il, conscient de la difficulté d’accueillir des artistes européens.

«Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre de risques»

Du côté des salles de concerts, on demeure plus prudents. «Cela ne change pas la donne, le contexte international reste toujours plus important», explique Michel Welter, gérant de l’Atelier, établissement privé. «Nous avions programmés une douzaine de concerts confinés à l’automne dernier, deux ont pu avoir lieu. Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre de risques», confie-t-il.

«Nous aurions besoin de plus de certitudes pour pouvoir planifier», abonde Marc Scheer, programmateur de la KuFa. «Pour les concerts, cela devient très compliqué même si on reste optimiste, en essayant de se réinventer. Pouvoir faire des concerts normaux et festifs est mon plus grand vœux pour cette nouvelle année», conclut-il.

(Cédric Botzung/L'essentiel)