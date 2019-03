Les navettes autonomes vont rouler le week-​​end

Luxembourg est, depuis septembre dernier, l’une des premières villes au monde à tester, en conditions réelles de circulation, des navettes sans chauffeur dans la capitale, ou «City Shuttle», sur 1,4 km entre l’ascenseur du Pfaffenthal et la gare CFL du funiculaire, en contrebas du Kirchberg. Après six mois de test, la Ville a annoncé mercredi matin que le projet va se poursuivre, mais avec quelques aménagements.

«Malgré des pannes techniques régulières, la phase de test a été satisfaisante», souligne Patrick Goldschmidt, échevin (DP) de la capitale, notamment en charge de la mobilité. Sans annoncer de chiffres de fréquentation, M. Goldschmidt explique qu’a partir du 9 avril, ce moyen de transport circulera le mardi, jeudi, samedi et dimanche, et non plus du lundi au vendredi comme c’était le cas jusqu’à présent: «Il fallait prendre en compte l’intérêt de cet outil pour les touristes et visiteurs du week-end».

Électriques, silencieuses et gratuites, ces navettes peuvent accueillir quatorze passagers. Leur vitesse passera d’ici quelques jours de 20 à 25 km/h, et un superviseur continuera pour l’instant de monter à bord. «Dans six mois nous referons un bilan et déterminerons d’autres trajets possibles», ajoute Patrick Goldschmidt, précisant que «des médias d’une vingtaine de pays sont venus à Luxembourg pour découvrir ces navettes sans chauffeur».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)