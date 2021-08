«Vigilance étroite» sur les milieux d'extrême droite

La lutte contre la pandémie de coronavirus et les désaccords inhérents aux restrictions ont mis en lumière l'émergence des milieux complotistes en Europe. Si le phénomène n'est pas nouveau et «ne constitue pas une infraction», rappelle le parquet du Luxembourg à juste titre, les frontières poreuses entre ces idées et celles développées dans les milieux d'extrême droite doivent être prises au sérieux.

Aux États-Unis, l'essor du mouvement QAnon (NDRL: mouvement conspirationniste antidémocrate accusant les élites implantées dans «l'État profond» de crimes satanistes, pédophiles et cannibales) est par exemple directement lié à l'invasion du Capitole en janvier dernier. Au Luxembourg, ces idées ne rejaillissent pas dans le paysage politique, mais la vigilance est tout de même de mise au sein de la société. Ainsi, les milieux d'extrême droite sont «suivis par les deux parquets en étroite concertation avec les services concernés», explique à L'essentiel l'autorité judiciaire.

Les réseaux sociaux responsables?

Un phénomène considéré comme «heureusement marginal» par le parquet, mais que «les médias sociaux contribuent à propager», d'où une «vigilance étroite et permanente». Si la justice luxembourgeoise n'a cité aucune «affaire notable», des cas «d'incitation à la haine raciale» sont régulièrement traités.

Pour le Zentrum fir politesch Bildung (ZpB), fondation créée en 2016 pour promouvoir la citoyenneté à travers une meilleure compréhension de la démocratie et des défis sociétaux, les discours fascisants n'ont malheureusement jamais vraiment reculé, et le développement des réseaux sociaux n'a fait que donner davantage d'écho à des idées toujours latentes parmi une frange de la population.

«Le meilleur exemple, c'est cette conviction chez certaines personnes au Luxembourg et ailleurs qu'il existe un complot juif, qui contrôlerait le monde via les réseaux d'influence, la politique la finance», explique Romain Schroeder, coordinateur au ZpB. Preuve que plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme demeure malheureusement bien ancré.

(Thomas Holzer/L'essentiel)