Des travaux sont prévus sur les rails en février

Les usagers du train vont devoir prendre leur mal en patience pendant les vacances de carnaval. Les CFL mèneront des travaux sur le tronçon Luxembourg-Bettembourg des lignes 60 (Luxembourg-Esch-Rodange) et 90 (Luxembourg-Bettembourg-Thionville). Aucun train ne circulera donc entre Luxembourg et Bettembourg du samedi 10 février au dimanche 18 février.

Ces travaux portent sur plusieurs points. Les CFL doivent en profiter pour préparer le raccordement de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg en cours de construction à la ligne déjà existante. Cette nouvelle ligne vise à augmenter la capacité du trafic sur ce secteur. L'entretien des voies et des caténaires sur le tronçon barré est également prévu à cette occasion, ainsi que des travaux de préparation pour la rénovation du pont autoroutier de l'A6 qui passe au-dessus des voies à Howald.

Pour essayer de compenser les trains en moins, des mesures de substitution sont mises en place par les CFL. Ainsi, le matin des trajets en train supplémentaires de Thionville à Luxembourg, via Hettange-Grande, Esch et Esch-sur-Alzette seront mis en place, ainsi qu'entre Metz et la capitale grand-ducale, via Hagondange et Uckange.

Aux heures de pointe du soir, les mêmes trajets dans l'autre sens seront renforcés. Les résidents allant en Lorraine le matin et revenant le soir, en revanche, devront faire avec les moyens du bord et prendre les bus circulant à la place des trains habituels entre Bettembourg et Luxembourg. Temps de trajet prévu entre Luxembourg et Metz par ce biais: autour d'1h20 contre 40 mn habituellement. Les TGV Paris-Luxembourg s'arrêteront d'ailleurs aussi à Bettembourg, la fin du trajet se faisant en bus.

De nombreux bus seront d'ailleurs mis sur les routes pour compenser les trains absents. En tout, trois pôles d'échanges train-bus seront mis en place, à Esch-sur-Alzette, Thionville et Bettembourg, pendant les heures de pointe. De 6h à 10h et de 16h à 20h, des bus desserviront les sites toutes les cinq minutes. Pendant les heures creuses et les week-ends, «tous les trains seront limités à Bettembourg et la correspondance sera assurée par bus entre Bettembourg et Luxembourg et vice-versa, écrivent les CFL. Enfin, les frontaliers sont invités à utiliser les lignes de bus RGTR transfrontalières, les lignes 300, 301 et 323 étant gratuites pour les abonnés pendant les travaux.

