Bientôt des plats «véganes» dans les cantines

Après les révélations de L'essentiel quant à la volonté du Luxembourg de limiter la viande dans les cantines scolaires, les ministres Claude Meisch (DP) et Romain Schneider (LSAP) ont livré davantage de détails dans une réponse parlementaire adressée aux députés écologistes Djuna Bernard et François Benoy. Interrogé sur la méthode choisie, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Agriculture ont justifié la nécessité «d'adapter le grammage de viande et de protéines animales», afin de favoriser «une alimentation durable».

Mais ils réfutent le choix de céder à des principes idéologiques ou religieux. «La composition des menus de la restauration scolaire et universitaire a pour but d'offrir une sélection de repas sains et équilibrés à tous les convives, indépendamment de leur idéologie ou religion, c'est pourquoi les plats végétariens ne sont pas expressément favorisés».

La part du bio va augmenter

Pas favorisé certes, mais proposés néanmoins. Restopolis va aller encore plus loin en développant «une option végétalienne» dans la mesure du possible (NDLR: les végétaliens ne consomment aucun produit d'origine animale, donc ni viande, ni lait, ni œufs, ni miel). Enfin, les membres du gouvernement réaffirment la volonté du Luxembourg de tendre vers une alimentation issue de l'agriculture biologique. De 6% actuellement, la part du bio chez Restopolis doit passer à 20% d'ici à 2025.

Même dynamique concernant le recours à la production locale. À l'heure actuelle, 35% des produits proposés proviennent du Luxembourg. Objectif 50% d'ici à 2025! De quoi rassurer les producteurs locaux: «Nous aurons moins besoin d'importer de la viande comme nous le faisons actuellement. Il y avait de toute façon un déficit sur le marché local en termes de quantité et de diversité», avait répondu Restopolis sur les éventuelles pertes de marché des producteurs de viande au Luxembourg.

(th/L'essentiel)