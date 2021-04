Le golf de Robby Schintgen se concrétise

La nouvelle a été officialisée via les réseaux sociaux, il y a peu, par Olivier Boulard, directeur technique de la société luxembourgeoise «L'Eco-Invest Lux SA». «Le permis unique pour construire et aménager deux terrains de golf et ses dépendances, avec un hôtel, bar, brasserie, wellness et 14 lodges a été décerné par la ville d’Arlon en date du 29 mars 2021», a-t-il écrit.

Basée au Windhof dans la commune de Koerich à l'ouest du Grand-Duché, «L’Eco-Invest Lux S.A.» est une société d'investissement, conception, achats, ventes, locations et promotions immobilières. Depuis 2015, elle travaillait ardemment sur un vaste projet de golf sur le site du Château du Bois d'Arlon et ce dernier va enfin pouvoir se concrétiser à deux pas du Luxembourg, à proximité de la route reliant Arlon à Virton.

«On est très heureux d'avoir au moins une partie de l'autorisation», a confié l'entrepreneur luxembourgeois Roby Schintgen à TV Lux. «On avait l'idée de faire deux fois 18 trous, mais on devra se limiter finalement à 18 trous et 9 trous. On a réduit un tout petit peu, mais dans la qualité du produit, ça ne changera rien». Selon les médias belges, les premiers travaux, notamment de pistes cyclables, devraient débuter au début du mois de mai 2021. Les joueurs de golf sont attendus pour juin 2023.

(fl/L'essentiel)