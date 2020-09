Deux véhicules se percutent: trois blessés

Trois personnes ont été blessées, ce dimanche midi, dans le sud du Grand-Duché. Les faits se sont déroulés à Frisange vers 12h38, selon le Corps Grand-Ducal Incendie et Secours (CGDIS) qui précise encore que deux voitures sont entrées en collision au niveau de la Lëtzebuergerstrooss.

L'ambulance du de Centre d'incendie et de secours de Luxembourg est intervenue sur les lieux de l'accident, de même que des véhicules des Centres d'incendie et de secours d'Aspelt et de Frisange. La police grand-ducale a également été remarquée autour de la zone de la collision.

(fl/L'essentiel )