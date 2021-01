Des mesures avec «beaucoup de prudence»

Dans la semaine du 28 décembre au 3 janvier, le nombre d'infections diagnostiquées au Luxembourg a baissé de 11% par rapport à la semaine précédente, passant de 1 267 cas à 1 135. Les patients positifs sont nettement plus jeunes avec une moyenne d'âge de 38,4 ans contre 41,1 ans la semaine précédente. Le taux d'incidence est descendu à 181 cas par 100 000 habitants, contre 202 une semaine plus tôt.

Le vaccin, épisode 2



Si la date de livraison au Luxembourg des premières doses du vaccin Moderna autorisé ce mercredi en Europe n'est pas encore connue, le gouvernement prépare déjà la phase 2 de la vaccination, après le personnel soignant et les personnes âgées. «Le gouvernement va prendre une position vendredi et la soumettre au comité d'éthique pour avis», explique Paulette Lenert. «À partir de là, la deuxième phase sera programmée. Ce sera certainement assez rapide».

Pour la ministre de la Santé Paulette Lenert, «il est difficile de tirer des conclusions de cette semaine-là, car nous avons fait beaucoup moins de tests sur d'habitude (NDLR: 33 948 contre 49 875 la semaine précédente). C'est pour ça qu'on a tendance à analyser plusieurs semaines ensemble». Ainsi, pour préparer les mesures annoncées mardi, le gouvernement a évalué la tendance sur les trois dernières semaines.

«Janvier reste critique»

«Le mois de janvier reste critique», estime en outre la ministre. «On n'a pas une vue aussi précise de la période des fêtes qu'on aimerait». Il faudra attendre quelques jours pour savoir si Noël et le Nouvel An, ainsi que l'apparition de la souche britannique du virus, provoquent un nouveau rebond de la pandémie. Dans ce contexte, les décisions annoncées mardi par le gouvernement ont été critiquées par l'opposition ou encore le ministre-président de Sarre. Paulette Lenert défend les conclusions du gouvernement.

«Ces réactions sont faites sans connaître le détail de nos mesures et protocoles sanitaires. C'est un paquet de mesures qui relève d'une grande prudence à notre sens», explique-t-elle. «On a mis des mesures plus restrictives là où on voit vraiment un danger, c'est-à-dire toutes les situations de contact rapproché. Par exemple pour tout ce qui est activités sportives. C'était possible par groupe de quatre, on l'a réduit à deux». En outre, la ministre souligne que les bars et restaurants restent fermés. «Tout ce qui est rencontres et rassemblements, on a des règles quand même très strictes», martèle Paulette Lenert. Qui souligne aussi les règles en vigueur pour les rassemblements de plus de dix personnes: il faut être à 2 m les uns des autres, assis, et avec le masque. «Je pense qu'aucun pays n'a des règles aussi strictes que le Luxembourg dans ce domaine. C'est une triple protection qu'on exige. Au niveau des activités, ça peut être perçu comme un assouplissement, mais en même temps on a mis en place des règles» pour tout encadrer.

(jw/L'essentiel)