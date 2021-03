Cinq blessés dans plusieurs accidents de la route

Ce jeudi après-midi a été mouvementé sur les routes du Luxembourg, sans doute en raison des mauvaises conditions atmosphériques. En l'espace de quelques heures, quatre accidents se sont produits, qui ont fait au total cinq blessés, selon le bulletin du 112.

Vers midi, deux voitures sont entrées en collision sur la N14, entre Larochette et Medernach. Ce premier accident a fait un blessé. Environ une heure plus tard, un motard a perdu le contrôle de son deux-roues sur la N11, entre Waldhaff et Gonderange. Il a été lui aussi été blessé dans sa chute. Vers 14h40, sur l'autoroute A13 en direction de Pétange, une voiture a percuté une glissière de sécurité, avec un nouveau blessé à la clé.

Enfin, vers 16h30, plusieurs voitures sont entrées en collision sur la N15, entre Heiderscheid et Niederfeulen. Cet accident en cascade a fait deux blessés. À ce stade, on ignore la nature exacte des blessures subies dans l'ensemble de ces accidents.

