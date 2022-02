Deux fromages rappelés à cause d'un allergène

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises procèdent au rappel de deux fromages de la marque Vivre Vert, à cause de la présence de l'allergène soja, non mentionnée sur l'étiquette. Les deux produits concernés sont les suivants: Rapé fin & fondant (150 g); Tranches ultra-fondantes (240 g). Les produits en question sont vendus chez Auchan Luxembourg, mais une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue, indique le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l’ingestion de cette substance, les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires, etc.).

«Les personnes qui ne sont pas allergiques ou intolérantes au soja ne sont pas concernées par le rappel et peuvent consommer le produit sans restriction», est-il précisé.

(L'essentiel)