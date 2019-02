Plus de 300 pièces sont parties aux enchères

La bague en or blanc, soutenant un saphir bleu roy, avec une monture rehaussée de diamants «vaut bien 12 000 euros en boutique». Malgré l’incitation de l’expert, le bijou sera adjugé à 3 900 euros, un peu en dessous de l’estimation. Des bijoux, des tableaux, de l’art décoratif et africain ou encore des sculptures étaient mis aux enchères dimanche par Lux-Auction, à Stadtbredimus. L’hôtel des ventes de Luxembourg proposait 316 pièces d’une succession et d’une collection privée, qui se succédaient sans que les prix ne flambent, devant une petite vingtaine de personnes.

Parmi elles, une dame venue «pour la première fois», curieuse, un jeune acheteur en pull et sneakers qui fera un «coup» à plus de 3 000 euros sur une toile de Jazzu, ou encore le Premier ministre, Xavier Bettel, et son mari, amateurs d’art contemporain, qui repartiront avec quelques œuvres. Les enchères viennent de la salle, d’ordres d’achat passés en amont, ou en direct par téléphone et via la plateforme digitale Drouot live. Le tout sous contrôle d’huissier.

D’une centaine d’euros pour un collier, à 14 000 pour une sculpture monumentale de Siddharta Kararwal, voire 33 000 pour un «rare salon» de Pierre Jeanneret... Il y en avait pour toutes les bourses. En maître de cérémonie, le directeur général de Lux-Auction, Adrien Denoyelle, adjuge d’un coup de marteau. Catalogués, expertisés, «les lots sont vendus en l’état et sans réclamation. Jusqu’à 10 000 euros en espèces et avec 25% de frais en sus». Et payés comptant, sur place.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)