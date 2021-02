Henri, un des chefs d'État les plus en forme au monde

Garder la forme quand on est chef d'État ou de gouvernement n'est pas forcément évident. Difficile de trouver le temps de faire de l'exercice... «Health Fitness Revolution», un organisme qui vise à promouvoir le fitness, au niveau international, a recensé les 11 dirigeants les plus en forme du monde.

Et notre Grand-Duc Henri figure parmi les 11 dirigeants sélectionnés. «C'est l'un des chefs d'État les plus en forme au monde», selon le classement. «Impliqué dans de nombreuses organisations de santé et de remise en forme», notamment le Comité international olympique (CIO) ou encore l'Organisation mondiale de la santé (OMS), écrit Health Fitness Revolution. En outre, «il s'assure de suivre un mode de vie sain et effectue beaucoup d’exercice.

En bonne compagnie

Aux côtés de notre Henri national figurent notamment le président islandais Guðni Th. Jóhannesson, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, ou encore Vladimir Poutine, le roi d'Espagne Felipe et Emmanuel Macron. L'ancien footballeur George Weah, devenu président du Liberia, a lui aussi gardé la forme. Joe Biden entre aussi dans ce classement, à 78 ans, en compagne de sa vice-présidente Kamala Harris.

Enfin, la reine d'Angleterre fait l'objet d'une mention spéciale, à 93 ans et après 68 ans de règne. «Elle reste en bonne santé en mangeant un de ses plats favoris, du poissons grillé avec des légumes et de la salade et elle s'est mise au bio».

(L'essentiel)