Braz ne revient pas, Bausch vice-​​Premier ministre

Suite à son infarctus survenu le 22 août, Félix Braz ne pourra plus assumer son mandat de ministre annoncent les coprésidents de Déi Gréng, Djuna Bernard et Christian Kmiotek. «Il doit se concentrer sur sa santé et le parti veut le supporter dans cette démarche». Un remaniement est donc inévitable. Sam Tanson va en effet céder le portefeuille du Logement. François Bausch devient définitivement vice-Premier ministre.

La nouvelle personne, qui sera désignée dans les semaines à venir par les instances du parti, prendra en charge le Logement et deviendra aussi ministre délégué à la Sécurité intérieure et à la Défense, dans la mesure où François Bausch reçoit plus de responsabilités en tant que vice-Premier ministre. Il s’agit donc d’alléger sa charge de travail.

Josée Lorschée bientôt au gouvernement?

Pour l’instant, le parti n’avance pas de nom, mais celui de Josée Lorsché, actuellement présidente du groupe parlementaire, circule. Déi Gréng proposeront un nom lors d’un congrès le 3 octobre prochain, à 19h.

Par ailleurs, les coprésidents de Déi Gréng ont indiqué qu'il n'y avait pas de «nouveaux moments» dans l’affaire Roberto Traversini. Une enquête est en cours, se contentent de dire Djuna Bernard et Christian Kmiotek, qui avouent également que le parti est dans une situation épineuse en raison de l’affaire Traversini. C’est donc surtout la circonscription du Sud qui se porte mal. Félix Braz y était le premier élu, Roberto Traversini le deuxième. Mais les Verts se disent confiants et évoquent de jeunes membres prêts à assumer plus de responsabilités.

(Maurice Magar/L'essentiel)