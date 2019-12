La dépression fait rage au Luxembourg

Les résidents luxembourgeois sont davantage touchés par la dépression que les autres pays de l'UE. C'est ce qui ressort de l'étude santé européenne (Ehis), publiée par l'Institut Robert Koch, ce mercredi.

Selon elle, 10% des personnes interrogées au Luxembourg disent éprouver des symptômes de dépression, ce qui est bien supérieur à la moyenne européenne de 6,6%.

Les femmes de moins de 25 ans sont les plus touchées

Le point commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne est que les femmes sont plus souvent sujettes à un état dépressif que les hommes. Au Luxembourg, la dépression touche 11,7% de femmes (deuxième place derrière le Portugal) et 8,2% d'hommes (taux le plus fort de l'UE), la moyenne européenne se situant respectivement à 7,9% et 5,2%.

L'étude menée par le Luxembourg Institute of Health (LIH) montre par ailleurs qu'au Grand-Duché, les adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 29 ans sont les plus enclins à manifester des symptômes de la maladie.

(sw/L'essentiel)