Le Luxembourg, centre du monde sur les astéroïdes

SES et Broadcasting Center Europe (BCE) s'associent pour la diffusion mondiale, en haute définition en VOD sur les réseaux sociaux et Internet, des événements autour de la Journée des astéroïdes 2019. BCE produira plusieurs heures de direct depuis Cercle Cité à Luxembourg, et fournira tous les services de régie depuis son centre de multimédia RTL City. «Nous sommes fiers d'être partenaires de cette campagne de sensibilisation mondiale sur les astéroïdes, à la fois pour mieux connaître les risques qu'ils peuvent poser et les ressources qu'ils pourraient un jour générer», explique jeudi Ruy Pinto, SES Chief Technology Officer.

SES diffusera également les programmes sur cinq de ses satellites, offrant ainsi une couverture véritablement mondiale de la Journée des astéroïdes et une audience planétaire. «En utilisant plusieurs de nos satellites, nous disposons d'une couverture mondiale puissante pour retransmettre cette programmation importante à des millions de foyers TV», détaille Ruy Pinto.

Des journalistes vedettes de la BBC et CNN

Ce programme-marathon sera animé par des journalistes vedettes de la BBC et de CNN, avec la participation, en studio et dans le monde entier, d'astronautes, de scientifiques, d'experts en technologies et de chercheurs en planétologie. «Le Luxembourg possède une industrie spatiale et des infrastructures de télécommunications par satellite connectant l'Europe et le monde», a déclaré Marc Serres, CEO de l'Agence Spatiale Luxembourgeoise.

En Europe, Afrique et Asie, les téléspectateurs pourront recevoir les programmes en clair en réception directe par satellite (DTH). En Amérique latine et Amérique du Nord, les programmes seront diffusés par satellite aux distributeurs de programmes vidéo multicanal (MVPD) et intégrés à leurs offres. La programmation atteindra son apogée le 28 juin avec le Asteroid Day LIVE, un direct de 24 heures, produit par la Journée des astéroïdes et parrainé par SES, BCE et le gouvernement luxembourgeois.

«Nous sommes heureux d'utiliser notre centre de retransmission IP dernière génération pour diffuser cet événement planétaire et bénéficier d'une couverture mondiale grâce à la flotte de satellites SES», déclare Xavier Thillen, Head of Digital Media Operations chez BCE.

Nouvelle vidéo de la chute d'un #astéroïde en Australie la semaine dernière (21 mai). Nous pouvons parfaitement distinguer que l'objet éclaire le ciel comme un coucher de soleil lors de sa désintégration dans l'atmosphère.

