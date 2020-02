La princesse Alexandra fête ses 29 ans

C'est l'anniversaire de la princesse Alexandra, ce dimanche! Quatrième enfant, et seule fille, du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, Alexandra célèbre ses 29 ans. De son nom complet Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine, Princesse du Luxembourg, Princesse de Nassau et de Bourbon-Parme, elle est née le 16 février 1991, à la maternité Grande-Duchesse-Charlotte, dans la capitale.

Après avoir suivi le cycle primaire de l'école luxembourgeoise, la jeune femme a fait son secondaire au lycée Vauban, où elle a obtenu son bac littéraire avec mention en 2009. Elle a suivi des études supérieures aux États-Unis, en France et en Irlande, et est titulaire d'une licence en philosophie et d'un master en études interreligieuses.

Professionnellement, elle dispose d'une expérience dans le journalisme au Proche-Orient et a pratiqué les relations internationales, lors d'un stage au Conseil de sécurité des Nations unies. Et elle parle couramment luxembourgeois, français, anglais et espagnol, tout en ayant de bonnes connaissances en allemand et en italien.

La princesse Alexandra est aussi engagée comme bénévole auprès des réfugiés. Elle participe également aux activités de la famille grand-ducale. Elle a notamment participé, avec son père, à la visite d'État au Japon, en 2017.

(jw/L'essentiel)