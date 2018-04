L'ancienne moutarderie livre ses secrets

Bienvenue à la Moschterfabrick, ancienne moutarderie située au bord de l'Alzette, au 69, de la rue Morhels, dans la capitale. Restauré et transformé en petit musée, le lieu propose une visite dans les coulisses de la fabrication du célèbre condiment.

La moutarderie se trouve sur le site d'un ancien moulin transformé en site de production de moutarde par Karl Hartmann-Sendlein en 1922. Il y produit de la moutarde jusqu'en 1976, année où la société Munhowen reprend la fabrique jusqu'en 1985.

Les enfants à l'œuvre

Aujourd'hui, les meules ne tournent plus mais ravissent les enfants, qui apprennent à fabriquer de la moutarde avec Anna Hilbert, jeune étudiante qui encadre les ateliers et les visites. «Vous versez les grains de moutarde, vous ajoutez une pointe de sel, un peu de sucre et vous poussez et tournez en même temps pour écraser les graines», explique-t-elle aux enfants.

Une dizaine de petits curieux s'initient au maniement du pilon dans le mortier. «C'est assez difficile car il faut beaucoup de force», lance le petit Oskar, venu avec sa sœur et sa grand-mère. Pour faciliter la tâche des jeunes apprentis, l'intervenante ajoute de l'eau et du vinaigre, ingrédients clés de la préparation. On mélange ensuite des épices, curcuma, fenouil ou paprika, selon les goûts. Les enfants, satisfaits, repartent avec leur petit pot de moutarde.

(Émilie Étienne/L'essentiel)