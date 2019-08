Les bus ont pris le relais des trains à Bettembourg

Les chantiers estivaux perturbent la circulation sur le rail. Ce lundi et pendant toute la semaine, les lignes 60 et 90 des CFL sont en effet en travaux. Plus aucun train ne circule entre Luxembourg et Bettembourg jusqu'à vendredi inclus, des bus prenant le relais.

À l’arrivée des voyageurs en gare de Bettembourg, lundi en début de matinée, des agents des CFL étaient sur les quais de bus pour renseigner les voyageurs. Une fois un bus plein, un autre est là pour prendre en charge les usagers. «C’est très bien organisé pour le moment. Il y a assez de bus. Après, je ne sais pas comment ça roule sur l’autoroute ni à quelle heure je serai au travail. Le pire, la dernière fois, c’était le retour», explique Monique, une travailleuse frontalière de Metz.

Sarah, 19 ans, travaille au Kirchberg. Pour elle, faute de train, elle doit prendre un bus jusqu’à la gare de Luxembourg, puis un autre bus et le funiculaire. «C’est à peu près ce que je fais tous les jours. En règle générale, je mets entre 1h15 et 1h20 depuis Metz. J’espère que je ne mettrais pas trois heures aujourd’hui», déclare-t-elle. Thomas, de Thionville, relativise: «On a l’habitude de devoir s’adapter, entre les retards, les grèves, les travaux. On prévoit le temps de trajet en conséquence. J’étais en vacances lors des précédents travaux, mais là, je trouve que c’est très bien organisé. J’espère que ça sera pareil au retour».

(Marion Mellinger/L'essentiel)