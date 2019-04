Il publie une chanson en hommage à Jean

«Grand-Duc Jean, the whole country is crying, and I'm crying too (...) I've got the Luxemblues»: «Grand-Duc Jean, le pays est en train de pleurer, et je pleure aussi. J'ai le Luxemblues». Lady Diana a eu «Candle in the wind» par Elton John, le Grand-Duc Jean a aussi sa chanson, «Grand Duke Jean, I've got the Luxemblues». Un blues bien balancé écrit et interprété par Pawentaore. «Ça s'est fait de manière très spontanée», explique l'artiste. Quand la mort du souverain a été annoncée, mardi matin, «je me suis dit que ce serait une bonne chose d'écrire une chanson pour lui et je suis allé en studio».

Né au Burkina Faso et passé par Bruxelles, le chanteur et musicien autodidacte vit depuis 2013 au Luxembourg. «Mes enfants sont nés ici, ça crée des liens. Ça fait plusieurs années que j'écris des chansons sur la culture luxembourgeoise». Du coup, Pawentaore a été «particulièrement touché», comme des milliers d'autres résidents, par le décès de Jean. «J'aime les dirigeants sans histoire, sans problème et qui ont apporté beaucoup à leur pays, comme le Grand-Duc Jean».

De quoi contribuer au deuil national du Luxembourg. «Monsieur le Grand-Duc Jean, vous étiez un frère pour nous, un père pour nous, un exemple pour nous», continue la chanson. «Luxembourg is in mourning, rest in peace monsieur le Grand-Duc Jean».

Pawentaore chante le Luxembourg depuis plusieurs années, dans des styles variés:

