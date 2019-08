La nouvelle mascotte fait parler d'elle à la «Fouer»

Personne ne l'attendait, avant de la voir surgir de nulle part quelques jours avant le début de la 679e édition de la Schueberfouer. Lämmy, la nouvelle mascotte de la «Fouer», ne laisse personne indifférent au Luxembourg. En déambulant dans les allées du Glacis, ce grand mouton dessiné par Milli a déjà croisé la route de très nombreux détracteurs. Un sondage réalisé dans les stories sur notre compte Instagram a déclenché une avalanche de commentaires négatifs sur notre page.

«Cette nouvelle mascotte est effrayante. Elle n'est vraiment pas belle», affirme Océane, alors qu'Emmanuelle se demande encore «c'est quoi ce truc?». Des impressions qui se sont répétées plus d'une dizaine de fois dans notre sondage. «Ne me dites pas qu'une personne doit se balader dans le costume de la mascotte par une telle chaleur à la Schueberfouer?», s'est encore interrogée Vania, visiblement soucieuse des conditions de travail de la personne qui endosse quotidiennement le rôle de «Lämmy», depuis vendredi, et si tout se passe bien jusqu'au 11 septembre.

Des peluches pour les sinistrés de la tornade

Vendredi, justement lors de l'inauguration, nous avons eu l'opportunité de rencontrer celui qui se cache sous le terrible costume. «Après un premier tour dans les allées, je peux vous affirmer que c'est fantastique», a souligné Lämmy, à chaud, alors qu'il s'hydratait, dans un bar, à l'abri des regards, lors d'une petite pause bien méritée. «Le public est très enthousiaste pour prendre des photos. Les gens ont l'air contents de voir qu'un personnage incarne désormais la Schueberfouer. Pour résister à la chaleur, le costume "unique" est très bien conçu, car il y a même un ventilateur intégré dans la tête. C'est assez physique et heureusement, j'ai la chance d'être très bien accompagné. Si la pluie fait son apparition, on devra tenter de se protéger».

Charles Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains, l'affirmait encore ce lundi au terme du premier week-end: «La nouvelle mascotte a un succès fou et tous les enfants l'adorent». Même si elle ne semble pas encore faire l'unanimité auprès du grand public, le seul modèle de la très grande mascotte se décline également en petites peluches dans une boutique située à l'entrée de la «Fouer», tout près du portique du Glacis. Moins impressionnants et plus mignons, les modèles réduits de moutons sont en vente au profit des sinistrés de la tornade qui a touché les communes de Pétange et de Bascharage.

(fl/L'essentiel)