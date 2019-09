Le nombre de salariés continue de grimper

Le Statec a dévoilé, ce mardi, de nouveaux chiffres concernant l’emploi salarié. Celui-ci a connu une hausse de 0,9% au 2e trimestre 2019 et de 3,8% sur 12 mois. En juin le nombre d'emplois salariés s'est ainsi établi à à 437 587. L’administration et les autres services publics, d'une part, et les activités financières et d’assurance, d'autre part, figurent parmi les branches les plus dynamiques avec des progressions respectives de l’ordre de 4,4% et 4,3% en un an.

Pour la première, la hausse est à mettre sur le compte de l’administration centrale et l’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants. Pour la seconde, elle est due aux sociétés de participation financière et à la gestion de fonds d’investissement et de pension.

Les frontaliers dopent la hausse

Ces deux branches couvrent 32% de l’emploi salarié. Elles sont responsables pour 37% des créations nettes d’emplois entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019.

Durant ce temps, le nombre de travailleurs frontaliers a évolué un peu plus vite que celui des résidents (+4,9% contre +2,9%). Parmi les résidents, le nombre de travailleurs issus de l’Union européenne a augmenté de 1,9% quand celui des non-communautaires a progressé de 9,0%.

