Les habitants ont voté contre «Suneo Park»

Les habitants de Weiswampach se sont prononcés ce dimanche au sujet du projet touristique «Suneo Park». La pétition de l’initiative citoyenne «Gemeng Wäiswampich» avait été signée par plus d’un quart des électeurs de la commune. Assez pour qu’un référendum soit organisé. À la question de savoir s'ils étaient d'accord ou non avec le projet touristique, les habitants ont voté à 60,1% «non» (39,9% «oui»).

Il est prévu de construire un village de vacances, un complexe hôtelier, des restaurants et des activités centrées sur l'eau et la nature sur un vaste terrain de 20 hectares entre les deux lacs de Weiswampach et de créer 50 emplois.

Un projet qui divise

«Suneo Park» est porté par le Groupe Lamy, qui gère déjà de tels parcs touristiques en France et en Belgique. L’investissement prévu pour le projet est de 50 millions d’euros. Un projet que déi Lenk a toujours critiqué. «Ce site qui appartient à la communauté sera privatisé et loué pendant 99 ans à un promoteur privé. Cela signifie que l’accès sera réglementé pour aller nager et se reposer. La nature sera modifiée au détriment de tout le monde et pour toujours», explique Hubert Hollerich, de la section Nord de déi Lénk.

Ce vote étant uniquement consultatif, le bourgmestre Henri Rinnen et l'échevin Norbert Morn ont laissé entendre qu'ils s'en tiendraient au projet, quelle que soit l’issue du référendum. Un «scandale» selon déi Lénk, étant donné «qu’aucune autorisation n’a été établie pour le moment», ajoute Hubert Hollerich. Une fois qu’il y aura eu une autorisation, des recours pourront être déposés.

(Marion Mellinger/L'essentiel)