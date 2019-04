Des flocons de neige le 13 avril au Grand-​​Duché

Le printemps est arrivé depuis le 21 mars mais boude pour le moment le Luxembourg. En effet, vous avez du être surpris en cet après-midi du 13 avril, de voir des flocons de neige tomber du ciel. Un Mobile Reporter de L'essentiel nous a envoyé ces photos prises à Consthum, dans le nord du pays.

MeteoLux avait bien annoncé un faible risque local de chaussées glissantes et des risques d'averses de neige et pluie, mais ça reste surprenant entre deux rayons de soleil. Et la scène a été aperçue du nord au sud, en passant par la capitale et Differdange.

Le temps nuageux et les faibles averses de neige pourraient continuer en fin de journée samedi. Ce dimanche continuera sur la même lignée et sera également nuageux avec, encore, quelques faibles chutes de pluies et de neige mêlées. Pas d'inquiétude, le printemps fera son retour la semaine prochaine puisque dès jeudi, le mercure pourrait grimper jusqu'à 18 degrés.

(mm/nc/L'essentiel)