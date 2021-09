Les salariés enfin protégés contre le harcèlement

Un comportement «qui a pour but de blesser la dignité du salarié» et qui est «répétitif et systématique», explique le ministre LSAP du Travail, Dan Kersch. C'est ainsi qu'est défini le harcèlement moral au travail dans un projet de loi qui doit permettre de lutter contre le phénomène. Un texte très attendu (le ministre Nicolas Schmit disait déjà en 2012 en vouloir un), alors que le harcèlement au travail ne cesse de progresser. Dans son rapport annuel pour 2020, la Mobbing asbl indique ainsi que 631 salariés l'ont contactée, contre 576 en 2019 et que 155 nouveaux dossiers ont été ouverts (132 en 2019).

Le chômage partiel rallongé





Dan Kersch a aussi présenté mercredi un projet de loi qui doit permettre «d'élargir le nombre maximum d'heures de chômage partiel par année de 1 022 heures à 1 714» par salarié, à condition qu'il y ait un accord tripartite entre employeur, syndicats et gouvernement.

Avec la nouvelle loi, la preuve du harcèlement est toujours à charge du salarié. «Pour pallier ce déficit, on a introduit une procédure claire et nette, qui permet à chaque salarié de faire une déclaration auprès de l'ITM (Inspection du travail et des mines)», explique Dan Kersch. L'ITM est alors obligée de faire un rapport, avec une injonction à l'employeur qui est alors contraint de suivre les recommandations, sous peine de sanctions financières. Sur le volet préventif, «l'employeur doit définir toutes les mesures qu'il met en place pour éviter le harcèlement» et, s'il y a harcèlement, le patron «doit réagir pour protéger son salarié», précise le ministre.

Déconnecté, libéré

Et, si la situation reste invivable pour le travailleur, il peut démissionner en conservant ses droits au chômage. Ce qui pourrait coûter cher à l'employeur, puisque le salarié démissionnaire sera alors en droit de réclamer des dommages et intérêts à son patron et le Fonds pour l'emploi pourra se retourner contre l'entreprise pour récupérer les indemnités de chômage versées.

Si Dan Kersch estime qu'il y aura encore «beaucoup de discussions» sur ce thème «controversé» avant de pouvoir voter la loi, celle sur le droit à la déconnexion, également présentée mercredi, devrait aller plus vite. Un accord en ce sens a été trouvé entre les partenaires sociaux. «Dans l'accord sur le télétravail de janvier 2020, j'avais critiqué le fait qu'un arrangement sur le droit à la déconnexion faisait défaut», rappelle le ministre. Un accord pour inscrire ce droit au code du travail a donc été trouvé.

«Il y avait déjà certaines garanties pour ne pas faire travailler les gens 24h/24, mais ce n'était pas assez clair à mon avis», souligne Dan Kersch. Le droit à la déconnexion devra être réglé au sein de chaque entreprise, entre l'employeur et les employés. Pour en finir avec les mails à traiter en dehors des heures de boulot ou les dossiers à la maison pendant le week-end...

