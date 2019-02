La «super Lune» dominera le ciel luxembourgeois

Mardi, la distance entre la Terre et la Lune sera particulièrement faible du fait de son excentricité orbitale. Comme il y a également la pleine lune, le satellite de la Terre nous apparaîtra plus grand (+7%) et plus lumineux (+30%) qu'à une distance plus importante et ce, durant plusieurs heures. Avec une telle constellation, on parle de «super Lune».

La Lune atteindra alors le périgée, le point où la distance à la Terre est minimale. De plus, une Lune qui s'élève près de l'horizon apparaît plus grande qu'une Lune qui se dresse plus haut dans le ciel.

La météo joue le jeu

La super Lune atteindra sa phase de pleine lune peu avant 17 heures. Sept heures auparavant, vers 10 heures, elle fera son approche la plus proche de la Terre, ne laissant «plus que» 356 761 kilomètres entre elle et la planète bleue. En temps normal, 382 000 kilomètres les séparent. Elle sera néanmoins encore bien visible en soirée au Luxembourg, y compris dans le ciel éclairé des villes.

La bonne nouvelle pour tous les astronomes amateurs est que la météo devrait être au rendez-vous, mardi. Même si la matinée sera dominée par les nuages au Grand-Duché, ces derniers devraient laisser place à un ciel dégagé en soirée, selon les prévisions de MeteoLux.

