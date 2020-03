Les radars fixes fêtent leur anniversaire

Il y a quatre ans, jour pour jour, les premiers radars fixes entraient en fonction sur le territoire luxembourgeois. Dès le premier jour, les tours grises postées le long des routes ont flashé plus de 1 000 automobilistes, marquant ainsi le début d'une histoire à succès.

On compte aujourd'hui 24 radars fixes dans tout le pays, dont l'un a désormais été remplacé par un tout nouveau modèle. Sur la N11, entre Waldhof et Gonderange, le premier radar tronçon est en phase de test et doit être mis en service fin avril.

Bientôt les radars aux feux rouges

Le dispositif calcule la vitesse moyenne des automobilistes sur une longueur de quatre kilomètres, où la vitesse est limitée à 90 km/h. Contrairement aux radars fixes «classiques», le nouveau système doit éviter que les automobilistes ne réaccélèrent juste après avoir échappé au flash.

Les radars aux feux rouges devraient également faire leur apparition au Luxembourg, cette année. Un dispositif doit être mis en service, place de l'Étoile, dans la capitale, au mois de décembre pour détecter les automobilistes qui passent au rouge. Par ailleurs, la police grand-ducale est équipée de divers systèmes de mesure de la vitesse mobiles.

(Dustin Mertes/L'essentiel)