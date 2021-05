«Le Luxembourg est petit pays mais très cosmopolite. On est plus confronté aux autres cultures, notamment grâce aux institutions européennes comme le Parlement», lance Ingrid, 28 ans. Même constat pour Rida, 26 ans: «Toute l’Europe vient se rencontrer ici. Cela facilite l’emploi et tout le monde à sa place», souligne-t-il. « Il y a de toutes les nationalités. Il peut y avoir des Suédois, des Hollandais, des Anglais ou encore des Portugais ».

Un brassage des cultures, qui favorise l’aspect économique. « Il y a une grande attraction économique. Le Luxembourg se porte bien » constate Jean-Emanuel, 22 ans. Il en est certain : c’est une grande aide pour l’innovation. Pour Philippe, 32 ans, c’est aussi ce qui permet au pays de se hisser sur la scène internationale et de s’imposer au milieu de tous. « Le Luxembourg profite de cette Union, les autres pays aussi, ne serait-ce qu’économiquement parlant».

Pour Maëva, 17 ans, c’est avant tout «intéressant pour les jeunes ». «Il y a des programmes européens pour les étudiants. On peut échanger avec d’autres cultures et d’étudier librement en Europe » lance-t-elle avec un sourire. Des programmes comme Erasmus, qui permettent un échange d’étudiants entre les écoles et universités à travers le monde entier. Une chose est sûre: «Cela nous facilite la vie, car nous n’avons pas tout au Luxembourg», tranche Chloé.

