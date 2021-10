63 policiers agressés physiquement

Le Code pénal prévoit des sanctions contre «toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces» envers les agents de l'État (articles 269 et suivants), quels qu'ils soient. Les fonctionnaires de police sont évidemment en première ligne: en 2019, 219 plaintes ont été comptabilisées et 292 en 2020. Si entre 80 et 90% des affaires sont à classer dans la catégorie des «outrages à agents», les policiers sont aussi agressés physiquement.

En 2019, 43 fonctionnaires ont ainsi été blessés à la suite d'agressions physiques et 20 en 2020, ont indiqué les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure, Sam Tanson et Henri Kox, dans une réponse au député ADR Roy Reding. À leur connaissance, tous les policiers blessés ont repris leur poste après leur agression.

56 condamnations

Sur les 511 plaintes déposées en 2019 et 2020, 88 ont fait l'objet de poursuites et 56 ont abouti à une condamnation. L'outrage à agent peut être puni de huit jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 251 à 2 000 euros (article 276 du Code pénal).

Frapper un policier peut être sanctionné d'un mois à un an de prison et d'une amende de 500 à 3 000 euros. «Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie», la peine peut être plus lourde: jusqu'à deux ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 euros.

