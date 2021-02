«À l'annonce du confinement, nous étions prêts»

De nombreuses entreprises n'ont pas attendu la crise sanitaire pour recourir - plus ou moins régulièrement - au télétravail. Souvent citée comme pionnière en la matière - elle a commencé à le déployer en 2012 - la banque ING a rapidement augmenté la voilure lors du confinement.

«En quelques jours seulement, 80% de notre effectif s'est retrouvé en télétravail. Seul le personnel dont les tâches nécessitaient une présence a continué à aller au bureau», indique une porte-parole de l'entreprise. Et la qualité du travail ne s'en est pas ressentie, «car ce n'était pas quelque chose de nouveau pour ING Luxembourg». La banque compte d'ailleurs bien pérenniser cette forme de travail une fois la crise terminée, «en tenant compte des règles fiscales et de sécurité sociale en vigueur».

«Nous réussissons parfaitement à travailler ensemble»

La firme d'audit et de conseil KPMG n'a pas tergiversé pour généraliser le télétravail, le moment venu. «La digitalisation fait partie de notre ADN et quand le gouvernement a annoncé le confinement, nous étions prêts, explique Géraldine Hassler, Head of People & Culture. Aujourd'hui, notamment suite à l'apparition des variants, nous avons décidé de restreindre l'accès à notre siège. Sauf lorsqu'une présence physique est impérative au bureau, la majorité de notre cabinet continuera de travailler depuis son domicile».

Si Géraldine Hassler retient les atouts du télétravail (gain de temps sur le trajet domicile-travail, augmentation de la productivité, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle), elle pointe aussi du doigt certains inconvénients: «Le travail s'est invité à la maison et la déconnexion peut être difficile. D'autre part, certaines personnes se sentent plus isolées et manquent d'interactions. Enfin, le 100% digital peut rendre plus compliqué le management». Cette nouvelle expérience a quoi qu'il en soit marqué KPMG Luxembourg. «Les mentalités vont évoluer. Le télétravail doit être gagnant-gagnant pour nos collaborateurs, l'employeur et nos clients. Je note d'ailleurs que la plupart de nos clients sont également en visio et que nous réussissons parfaitement à travailler ensemble», conclut la responsable.

«Nous avons institutionnalisé le télétravail»

Chez POST Luxembourg, le télétravail a été impossible pour de nombreuses activités (facteurs, livreurs, agents du centre de tri, logisticiens, techniciens, dépanneurs...), «mais tous les collaborateurs dont les tâches le permettaient - soit environ 40% de nos effectifs - ont été mis en télétravail dès le début de la crise sanitaire», analyse Claude Olinger, directeur des ressources humaines. Une grande partie des employés de POST étaient déjà prêts pour travailler à distance et le département informatique de l'entreprise a équipé les autres «en un temps record».

S'il retient lui aussi les atouts (flexibilité, gain de temps...) et les handicaps de la formule (sentiment d'isolement, perte de motivation...), Claude Olinger ne s'avance pas sur l'avenir: «Les modalités exactes devront être élaborées avec les partenaires sociaux. Dans cette optique, nous avons institutionnalisé le télétravail dans notre nouvelle convention collective».

«Il a fallu équiper tout le monde»

«On est passé de "pas de télétravail" le mercredi 14h, à "tout le monde en télétravail" le jeudi 16h», raconte Jeff, informaticien dans une grande banque. «On avait un peu senti les choses donc on avait commencé à anticiper mais il a fallu tout déployer assez rapidement». En quelques jours, c'est 85% du personnel, soit quelque 800 personnes, qui ont été renvoyées chez elles pour travailler. Un vrai défi technique pour une entreprise qui, avant la crise, ne voulait pas entendre parler de télétravail. «Les employés ont d'abord travaillé avec leur matériel personnel mais pour des raisons évidentes de sécurité et parce que la CSSF (NDLR: Commission de surveillance du secteur financier) nous l'a imposé, il a fallu équiper tout le monde».

Aujourd'hui, 70% du personnel travaille encore à la maison. Un groupe a été missionné pour réfléchir à l'après-Covid et les nouvelles formes de travail mais Jeff ne croit pas à de gros chamboulements. «Ça changera un peu mais pas tant que ça», les chefs d'entreprise n'étant, selon lui, pas convaincus: «Ils ont organisé le télétravail uniquement parce qu'ils y ont été contraints».

(pp et mc/L'essentiel)