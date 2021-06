Le monde de la nuit va enfin se réveiller

«Dès ce vendredi, on vous rend votre liberté! Une fois admis dans le club, vous danserez, sans masque et sans distanciation», se réjouit Marcello Raneri, un des patrons du Gotham. Les dancefloors du pays peuvent rouvrir après un an et demi de fermeture due à la pandémie.

Les boîtes de nuit sont nombreuses (Melusina, Lenox, Hitch, Apoteca…) à s'être dépêchées pour obtenir leurs premières autorisations de nuit blanche, jusqu'à 3h, auprès de la ville de Luxembourg, pour ce vendredi et samedi. Il a fallu mettre les bouchées doubles. «On a fait les stocks de boissons et embauché. Une bonne partie de mon équipe a changé de travail pendant la crise. C'est normal, je pouvais difficilement leur demander de rester. On part sur de nouvelles bases», note Marcello Raneri. Pour les entrées (la jauge Covid est fixée à 300 personnes maximum), chaque club fait à sa sauce.

Au Gotham, pour une entrée garantie, il faut réserver une table. Sans réservation, «c'est aux premiers arrivés. On aura une file pour les clients avec CovidCheck et une pour le test sur place». Le Gotham ayant une capacité de 1 200 clients, les clubbeurs ne seront pas à l'étroit et il faudra encore attendre pour les autorisations jusqu'à 6 h. «Ce n'est pas plus mal. Ça nous permettra de nous remettre dans le bain. On a pris l'habitude de se coucher tôt. Il faut se réhabituer à la nuit», s'amuse le patron.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)