Bettel s'emporte encore contre le péage allemand

Le Premier ministre luxembourgeois a de nouveau dénoncé l'introduction d'un péage automobile en Allemagne à partir de 2019. «Une épine dans l’œil», considère Xavier Bettel, qui rencontrait la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer (SPD), ce lundi, à Senningen: «Nous pensons que la mesure aura un impact majeur sur le trafic frontalier».

Un péage serait préjudiciable aux relations économiques dans la Grande Région, avait déjà prévenu Xavier Bettel, il y a quelques mois. Une zone économique qui comprend le Luxembourg, la Lorraine française, certaines parties de la Wallonie belge et les États allemands de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat, qui voit transiter plus de 220 000 travailleurs frontaliers chaque jour.

L'exemple de Trèves

En outre, selon les estimations, 20 à 30% des ventes au détail enregistrées à Trèves, soit environ un milliard d'euros par an, le sont grâce aux clients luxembourgeois et français. De leur côté, l'Autriche et les Pays-Bas ont d'ores et déjà uni leurs forces pour porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Pour rappel, ce péage par forfait de durée est contesté et jugé discriminatoire par les pays riverains, car les automobilistes allemands se verront exemptés de taxe automobile, à hauteur de la redevance annuelle.

(L'essentiel/dpa)