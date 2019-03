Et si les femmes faisaient grève au Luxembourg?

L’organisation d’une grève des femmes au Luxembourg, comme en ont connu récemment d’autres pays européens, c’est ce qui occupera dès ce week-end, la plateforme d’action JIF (Journée internationale des femmes). «L’idée est de montrer que la société ne peut fonctionner sans les femmes, explique Isabelle Schmoetten, responsable politique au sein de la plateforme. Nous l’organiserons en 2020. Il faut encore en définir la forme. Allons-nous appeler à une grève totale? À une journée de travail à minima?».

Une marche mauve et une grande fête



Ce vendredi, la plateforme JIF organise une action de solidarité. Le rassemblement est à midi, place de la Gare à Luxembourg. Il y aura des discours, un flashmob, et une marche. La couleur symbolique pour s’habiller est le mauve et un balai sera utile pour le flashmob. Dimanche, place aux festivités. Une fête féministe et culturelle se tiendra de 11h30 à 18h, à l’Abbaye de Neumünster, lors de laquelle 22 associations proposeront des tables rondes, ateliers, spectacles, lectures… Un apéro-jazz est aussi prévu.

D’ici là, ce vendredi pour la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, elles appellent à une grande marche féministe. À l’approche des élections européennes, leurs revendications s’adresseront autant à l’Europe qu’au Luxembourg et sont globales.

«Une montée des extrêmes qui génère racisme et misogynie»

«Nous exigeons une représentativité des femmes dans les décisions politiques, la fin des violences, l’indépendance économique, la paix, la dignité et des ressources pour y arriver», liste Isabelle Schmoetten. «Au Luxembourg, les dernières élections nous ont montré que les quotas ne suffisent pas. Il faut aussi rendre les candidates visibles. Trop de femmes au Luxembourg pensent que la politique, c’est pour les hommes», estime Isabelle Schmoetten.

«Le pays aurait besoin d’une loi contre les violences psychologiques. Elles peuvent se manifester dans un ménage mais les femmes y sont aussi fortement confrontées en ligne. Le risque de précarité reste grand pour les mères célibataires. Il faudrait aussi répertorier et ôter les préjugés sexistes du matériel scolaire…», cite-t-elle à titre d’exemples locaux. «En Europe, on constate une montée des extrêmes qui génère racisme et misogynie. Face à une situation économique difficile, certains cherchent des boucs émissaires. Économiquement le Luxembourg est épargné mais il n’est pas à l’abri d’être impacté par ce qui se passe chez ses voisins», prévient Isabelle Schmoetten.

(Séverine Goffin/L'essentiel)