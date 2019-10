Deux suspects à la barre pour le double homicide

Le procès de l'affaire du double homicide de Leudelange, qui avait marqué les esprits en 2016, a débuté par les rapports d'experts ce mardi matin à la Chambre criminelle de Luxembourg.

Pour rappel, le jeudi 10 novembre 2016, un garde forestier retrouvait le cadavre d'un jeune homme décédé de mort violente dans un bois près de Leudelange. Le lundi suivant, le 14 novembre, c'est le corps sans vie d'une prostituée roumaine de 27 ans qui était découvert à l'orée d'un bois près de Strassen. La jeune femme avait été aperçue pour la dernière fois la veille rue d'Hollerich, à Luxembourg. Par la suite, deux hommes avaient rapidement été interpellés.

Dissimulation du cadavre

Les douze audiences du procès devant la Chambre criminelle s'étendront jusqu'au vendredi 25 octobre, informe l'administration judiciaire. Une treizième audience est également prévue. Dans l'affaire de Leudelange, les faits reprochés aux deux prévenus, qui sont âgés de 36 et 24 ans, sont le meurtre commis pour faciliter le vol, en l'occurrence d'une carte d'identité, de deux boules de cocaïne et de 2 000 euros.

Les libellés comprennent les meurtre et homicide involontaire, «pour couvrir tous les cas de figure», précise la justice. En outre, deux infractions sont encore retenues, l'entrave à la justice (dissimulation de pistes, etc.) et la dissimulation du cadavre. Les mêmes infractions sont reprochées, mais uniquement, à l'homme de 36 ans, dans l'affaire de Strassen.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)