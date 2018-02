Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Girls in Hawaii

Le groupe pop belge Girls in Hawaii est de retour à la Rockhal, avec un nouvel album aux sonorités plus synthétiques et eighties.

Vendredi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 25/27 euros.

Cavalcade de Diekirch

La première cavalcade à ouvrir la saison sera celle de Diekirch, dimanche. Un cortège de près de deux kilomètres défilera de la rue de Gilsdorf, au centre culturel Al Seeërei. Il sera composé de dix groupes à pied, de quatre formations de musique et de 43 chars. Pendant le cortège, six tonnes de bonbons, chocolats et ânes en peluche (NDLR: mascotte de Diekirch) seront distribuées aux quelque 25 000 festivaliers attendus. La fête se poursuivra ensuite jusqu’à 3h du matin.

Dimanche, à 14h.

Entrée sur place 7 euros et gratuit pour les moins de 12 ans.

Des navettes seront prévues.

Belle and Sebastian

Cinq ans après son dernier album, Belle and Sebastian a fait plaisir à ses fans en annonçant la sortie du triptyque «How To Solve Our Human Problems». Trois nouveaux EP, parus en décembre, janvier et mi-février pour le troisième. Les parrains écossais de l’indie-pop ne font pas d'entorse à leurs habitudes, en délivrant une musique élégante et léchée. Avec même une savoureuse petite touche festive.

Dimanche, à 20h, Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 28 euros

Megafuesend zu Déifferdeng

La période de carnaval sera rythmée par des bals. Differdange, notamment, se prépare à trois jours de fête. Un bal masqué ouvrira le Megafuesend, ce vendredi, dès 21h, sous un chapiteau au parking du contournement. Samedi, à 17h, un carnaval vénitien occupera le centre, puis retour au parking pour le Clochardsbal, à 21h. Les enfants feront la fête, dimanche, au Mini-Clochardsbal, de 15h à 18h, au parking.

Samedi, 17h au centre, puis 21h au parking à Differdange

L’univers de Tolkien en images

Des planches originales de John Howe autour de l’imaginaire de J. R. R. Tolkien sont à voir au Cercle Cité à Luxembourg, de ce vendredi au 18 mars, de 11h à 19h. À la mine de graphite et au crayon, John Howe a illustré des romans de Tolkien et d’autres auteurs de fantasy tels que Robin Hobb. Il a aussi été chargé de la direction artistique des adaptations au cinéma du «Seigneur des anneaux» et du «Hobbit», de Peter Jackson. Le visiteur retrouvera les personnages bien connus de Gandalf ou Legolas.

Fräeschebal

Venez fêter avec nous, cette fête appartient simplement à un bon carnaval! L'âge minimum est de 16 ans et n'oubliez pas d'apporter votre carte d'identité .

Samedi, de 20h à 3h, Bettendorf, rue de la Gare, L-9353

Love is the message

Des groupes de danseurs et de chanteurs sur scène à la Kulturfabrik lors de la journée "Love is the message". La recette servira à aider des enfants qui vivent en Tanzanie.

Dimanche, de 14h à 20h, à Esch-sur-Alzette

Carnaval des enfants

Venez avec vos enfants et profitez d'un après-midi rempli de divertissements, de jeux amusants et de musique avec notre DJ et sa mascotte.

Dimanche, de 14h à 17h, à Tramschapp, 49, rue Ermesinde, centre culturel, Luxembourg-Ville

Big birthday party

C'est un week-end placé sous le signe d'un double anniversaire qui s'annonce au Spot 48. Les DJ résidents Andrew Martin et Miss Nat-H-Lee joignent leurs forces pour ces deux soirées.

Vendredi et samedi, 23h, au Spot 48, à Luxembourg-Ville

