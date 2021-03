«Les rencontres en ligne font beaucoup de déçus»

La fermeture des cafés, restaurants et discothèques ne simplifie pas la vie des célibataires à la recherche du grand amour. Après le premier confinement, les habitudes ont évolué. «Les célibataires ne voulaient plus rester seuls. Ils ont eu le temps de faire le point sur leur vie, de réfléchir sur eux-mêmes», explique Sabine Pasquier, directrice de l’agence matrimoniale Atoutcoeurs, présente au Luxembourg. Cette dernière a vu les prises de contact tripler depuis le début de la crise sanitaire, au Grand-Duché mais aussi en France et en Belgique, où elle exerce. «On a beaucoup de déçus des sites de rencontres», précise-t-elle.

Ce constat, Claudia Neumeister, la fondatrice de Luxdates, l’a également fait. «Les gens en ont marre des applis et des faux profils», observe celle qui a aussi fait face à une augmentation des demandes. Ainsi, faire appel à un tiers pour trouver l’amour, a la cote. Le concept, qui permet plus de sécurité, séduit même de nouveaux profils, de plus en plus jeunes. Alors que la majorité des clients de Luxdates avaient entre 35 et 50 ans avant la pandémie, Claudia Neumeister remarque des sollicitations de la part d’une nouvelle tranche d’âge: les 22-30 ans.

Stéphane Patry, gérant du site Le speed-dating, qui organise des rencontres, notamment dans la Grande Région, charme lui aussi une nouvelle clientèle grâce aux «vidéo-datings». Il s’agit pour lui d’une alternative à la fermeture des bars et restaurants où les rencontres étaient organisées à l’origine, mais il remarque que l’idée attire ceux qui n’osaient pas s’y rendre. Les premiers rendez-vous virtuels se multiplient en effet. Ils sont même préconisés, même si le premier conseil reste de se rencontrer physiquement, lors d'une balade ou d'un pique-nique par exemple, afin de respecter les gestes barrières.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)