L'hypermarché de demain est déjà au Luxembourg

L'hypermarché, né avec la consommation de masse, le règne de la voiture et la prédominance de la famille traditionnelle, semble ces temps-ci bousculé. L'existence de foyers de plus en plus réduits, de tendances de consommation qui changent radicalement et le développement des services de livraison mettraient effectivement en péril le concept. Alors, le modèle est-il en fin de vie ou à l'aube d'une profonde révolution?

Au Luxembourg, la deuxième option est privilégiée. Auchan vient d'ouvrir à la Cloche d'or son troisième «Lifestore» (après Turin et Jiaxing, en Chine), avec lequel l'enseigne «change de paradigme», promettant «bien plus qu'un magasin». Le client entre dans un espace de vente de 12 000 m², divisé en trois halls aux ambiances, produits et services distincts.

«À la fois un magasin et un lieu de vie»

«Depuis vingt ans, on nous annonce la fin de l'hypermarché et pourtant il pèse toujours extrêmement lourd aujourd'hui», développe Christophe Burtin, associé au sein du cabinet de conseil en stratégie Kea and Partners. «L'hypermarché de demain, c'est à la fois un magasin et un lieu de vie, à taille humaine, qui propose une gamme de produits et de services ciblés en fonction de la localisation ou de la typologie de clientèle», explique à l'AFP Tina Schuler, la directrice générale des enseignes françaises Géant Casino, Casino Supermarchés, Casino Proximités et Leader Price.

À la Cloche d'or, l'hypermarché Auchan bouscule donc complètement les schémas traditionnels. Fini les lignes de caisses et les allées centrales, place à la cueillette des salades, à une brasserie au cœur de l'espace de vente, à des solutions «zéro déchet» et un accueil quasi personnalisé. Avec ce modèle, Auchan entend faire de son espace commercial «une destination prisée des familles pour y faire ses courses, bien sûr, mais aussi se restaurer, prendre soin de soi, se divertir».

En novembre dernier, le futur centre commercial ultra-moderne Royal Hamilius, qui ouvrira dans quelques mois au centre de la capitale, avait été cité en exemple au salon de l'immobilier commercial, à Cannes. «Cela participe d'un meilleur parcours client», à même de plaire à une population luxembourgeoise cosmopolite et «au pouvoir d'achat le plus élevé au monde», avait alors glissé Thierry Béhiels, directeur de la foncière belge Codic, à l'origine du projet.

(nc/L'essentiel/afp)