«Ce premier long métrage est un retour aux sources»

L’essentiel: Comment avez-vous abordé ce premier long métrage?

«Gutland» de Govinda Van Maele. Avec Frede-rick Lau, Vicky Krieps. Sortie le 2 mai.

Govinda Van Maele: Ce n’est pas forcément plus difficile, c’est au départ le même travail que pour un court métrage. Bien sûr, la structure et l’écriture sont différentes. Mais on peut se laisser aller. C’était une suite logique, l’idée était de faire un film réunissant mon amour pour le cinéma de genre et d’art et essai. Comme un retour aux sources.

A-t-il été entièrement tourné au Luxembourg?

Nous avons tout tourné ici, sauf une scène avec une maison abandonnée, tournée en Belgique.

Saviez-vous quels acteurs vous vouliez?

Pour les rôles principaux, j’ai tout de suite pensé à Vicky Krieps, avec qui j’avais déjà travaillé. Et quand j’ai vu Frederick Lau, j’ai su que c’était l’acteur que je voulais pour le rôle de l’étranger. Pour les autres, nous avons beaucoup casté.

La campagne est au cœur du film. Vouliez-vous la sublimer par l’image?

Je suis fils d’immigrés belge et sri-lankais. Je ne viens pas d’une famille de fermiers, mais j’ai grandi à la campagne, dans un village. Enfant, je voulais devenir fermier, c’est un retour à cette vision du monde.

Le film est présent dans de nombreux festivals, où il a été bien accueilli.

Oui, cela fait six mois qu’il est dans les festivals et il continue à tourner. Il était présent sur plusieurs festivals ce mois-ci. Nous avons de bons retours d’Espagne et d’Argentine.

Recueilli par Cédric Botzung