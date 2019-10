Ce résident sait peindre les toiles des plus grands

Cinq mille euros. Mario Raffaelli va pour la première fois gagner autant d'argent grâce à son talent d'artiste autodidacte: reproduire les toiles des grands peintres de la Renaissance et de l'art baroque. «Une commerçante à Differdange a souhaité m'acheter ma reproduction de "La mort de Marat" (NDLR: de Jacques-Louis David), raconte le Luxembourgeois d'origine italienne, né à Differdange. Je lui ai fixé le prix de 2 000 euros, ce qui a provoqué son étonnement. Elle pensait que j'allais lui demander 10 000 euros. Finalement, nous sommes tombés d'accord sur 5 000 euros».

Dans son atelier à Differdange, où l'on trouve une dizaine de toiles, dont l'une de ses propres créations (voir diaporama), Mario Raffaelli se caractérise par une modestie touchante. S'il a accepté de l'argent cette fois-ci, cela n'a pas toujours été le cas. Il raconte ainsi avoir déjà échangé une toile de Franz Defreger («Héros tyroliens»), en échange... d'un jambon Speck, ce qui a suscité l'incompréhension de ses proches. «En général, un simple merci et la joie que je peux trouver dans le regard des gens me suffit», confie ce cheminot à la retraite. «Ma femme et mes enfants me conseillent de demander de l'argent, mais ce n'est pas mon but».

La passion de Mario Raffaelli pour la peinture et le dessin est de famille. «Lorsque j'étais petit, tout le monde (Mario a une sœur et deux frères, dont l'un est décédé) dessinait à la maison. On s’asseyait autour d'une table et on se lançait des concours, à partir d'un modèle». Le Differdangeois indique aussi avoir des cousins à Clemency, qui sont aussi tous passionnés de peinture. Raffaelli... Mario et les autres membres de sa famille seraient-ils de lointains descendants du peintre Raphaël (1483-1520)? «Beaucoup de personnes que je rencontre font le rapprochement. Mais le nom de famille de Raphaël est Santi, et non Raffaelli». Décidément, toujours aussi modeste...

