Les enfants sensibilisés aux risques d'Internet

«J’ai appris ce que c’est l’hameçonnage. C’est important de le savoir pour ne pas se faire avoir un jour plus tard», raconte le jeune Mauro, 11 ans, présent à la 9e édition du DigiRally, lancé par BEE SECURE, ce mercredi, au Forum Geesseknäppchen, dans la capitale. Comme le petit Mauro, une centaine d’enfants âgés entre 8 et 12 ans issus des maison relais du pays ont navigué entre les quelques dix ateliers proposés sur le thème de l’Internet.

Les deux sœurs Jena, 11, et Eva, 9 ans, ont elles appris qu’il «ne faut pas écrire n’importe quoi» quand on surfe sur le Net. «Il y a des méchancetés qu’il ne faut pas dire aux gens, même sur Internet», ont mémorisé les filles durant l’atelier de graffiti. Ce dernier avait pour but d’inciter les enfants à «peser leurs mots» avant de les partager sur la grande Toile.

Une approche ludique

Plus loin, en assistant à l’atelier de photos sur un fond vert, la petite Victoria dit déjà connaître «quelques risques». «Ma maman me le dit tout le temps qu’il faut faire attention quand on poste une photo. Tout le monde n’est pas gentil sur le web», précise la fille de 11 ans.

Les ateliers, certains interactifs, d’autres créatifs, ont pour objectif d’offrir une première approche ludique aux jeunes utilisateurs. «Cet événement a beaucoup de succès auprès des maisons relais. Dès le moment où on l’annonce, les places sont très vite réservées», explique Aurore Napolitano. «Les enfants apprennent tout en s’amusant. C’est plus facile à retenir pour eux», ajoute encore la spécialiste en communication de BEE SECURE.

(Ana Martins / L'essentiel)