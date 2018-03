Le secteur des TIC a besoin de profils qualifiés

La Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil) et l'Association des banques et banquiers du Luxembourg (ABBL) ont publié mardi les résultats de leur neuvième enquête sur les prévisions d'embauche dans le domaine des TIC. «Cela nous donne un bon point de vue sur les besoins réels du marché», lance le ministre du Travail, Nicolas Schmit (LSAP).

L'étude révèle une demande de travail importante dans le domaine pour les deux années à venir, que ce soit dans l'industrie manufacturière, la construction ou le commerce. Pour les 118 entreprises qui ont répondu, il y aurait 698 embauches potentielles, dont 31% pour remplacer des départs. Les 69% restants concerneraient des postes nouvellement créés. «Les banques sont les premières à rechercher les profils pour tout ce qui relève de la fintech, voire de la cybersécurité», précise Marc Hemmerling, general counsel sur les questions fintech à l'ABBL.

L'occasion pour Gaby Wagner, directrice adjointe à l’Adem, de rappeler que sur les 2 000 postes libres déclarés en 2017 pour le domaine des TIC, environ 69% n'ont pas trouvé preneur. «Les exigences du domaine sont de plus en plus dirigées vers des niveaux de formation élevés», ajoute René Winkin, directeur de la Fedil. Le niveau bac+2 est un minimum requis pour la grande majorité des postes (93%) et les masters et doctorats sont plus convoités que les bachelor. Du coup, Claude Meisch (DP), ministre de l'Éducation nationale, envisage la création de quatre nouveaux brevets de technicien supérieur (BTS), en Cloudcomputing, en Internet of Things (IOT), en Game art et en Game programming. «Les talents se trouvent seulement si on arrive à proposer les bonnes formations», conclut René Winkin.

(Pierre François/L'essentiel)