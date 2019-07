64% des résidents adeptes des réseaux sociaux

L’usage des réseaux sociaux est de plus en plus important en Europe. Plus de la moitié des citoyens du Vieux Continent (56%) les utilisent désormais, contre 38% en 2011, d’après une étude Eurostat. L’utilisation de ces outils implique «la création d’un profil et la publication de messages», explique l’Institut de statistiques.

Le Luxembourg est un peu plus connecté que la moyenne européenne, avec 64% d’utilisateurs. Sans surprise, les 16-24 ans sont les plus adeptes, avec 89% (contre 88% dans l’ensemble de l’UE). Enfin, les 65-74 ans sont 27% à utiliser les applications comme Facebook et Twitter (19% dans l’UE).

Les plus gros consommateurs de réseaux sociaux sont les Danois (79%) et les Belges (73%). À l’autre bout de l’échelle se trouvent les Slovènes (49%), les Italiens (46%) et en toute dernière position, les Français (42%). Quant aux Allemands, ils se situent un peu en dessous de la moyenne européenne (53%).

(jg/L'essentiel)