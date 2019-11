«Le changement climatique est pris très au sérieux»

«On reconnaît l’urgence climatique et on a décidé de passer de 40% à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2005 à 2030. Nous, on prend le changement climatique au sérieux. Notre gouvernement est vraiment ambitieux», martèle Claude Turmes, ministre déi gréng de l’Énergie. Il a présenté ce vendredi, avec sa collègue de l’Environnement, Carole Dieschbourg, elle aussi déi gréng, le projet de loi climat. Le texte servira de base pour toutes les actions climatiques à venir.

«On fixe d’abord les principes, en se basant sur la science et en tenant compte du principe de justice climatique et équité sociale», explique Carole Dieschbourg. «Le Luxembourg est un des pays qui prend ses responsabilités, avec les 200 millions qu’on va investir entre 2021 et 2025 pour être cohérents avec l'Accord de Paris et nos promesses. C’est aussi une justice entre les générations. Les jeunes nous demandent de faire quelque chose».

«Le nucléaire n’est pas une solution»

Mais ce n’est pas parce qu’on est ambitieux que tous les moyens sont bons pour atteindre les objectifs. Le Luxembourg n’utilisera pas, martèlent les deux ministres, le nucléaire. «Le Luxembourg dit très clairement avec cette loi qu’on veut atteindre les objectifs climatiques sans recours à l’énergie nucléaire. Elle n’est pas une solution pour lutter contre la crise climatique».

Pour les mesures concrètes, toutefois, on repassera. Elles seront présentées dans le cadre du pacte climat, vendredi prochain. Le texte de ce vendredi en fixe simplement le cadre juridique. «On va faire ça ensemble dans le gouvernement. On crée un comité interministériel où tous les ministres concernés vont se réunir pour faire le bilan et proposer de nouvelles mesures si le bilan de réduction n’est pas satisfaisant», précise Claude Turmes. Autre création: une plateforme participative réunissant «les associations de l’environnement, les syndicats, le patronat, pour voir avec eux comment on peut bouger ensemble dans la société luxembourgeoise».

Enfin un comité scientifique verra le jour «pour nous aider à mieux comprendre le changement climatique» dit Claude Turmes. Enfin, le texte instaure le principe des secteurs (industrie et construction, transports, agriculture etc.). «On a un budget d’émissions pour chaque secteur qui sera contrôlé annuellement. Si un secteur a trop d’émission, on aura la possibilité de faire compléter l’action avec des mesures complémentaires», explique Carole Dieschbourg. «Je suis heureuse de pouvoir annoncer que nous sommes un acteur ambitieux», en ouverture des discussions internationales de la COP25 à Madrid, la semaine prochaine.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)