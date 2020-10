Après le Covid, «je n'ai pas ressenti de rejet»

En mars, Paul*, qui travaille pour un gros employeur du pays, a contracté le coronavirus. Un mois et demi plus tard, suite au confinement, il retrouvait son poste. Entre les inquiétudes et les inconnues sur le virus et l'immunité, l'accueil de ses collègues n'était pas une évidence, mais s'est bien déroulé. «Tout le monde l'a bien pris. Les gens vérifient que j'ai bien mon masque quand je me lève. Mais comme pour toute l'équipe. C'est un jeu entre nous».

Une certaine liberté pour l'employeur



Selon la loi, une personne positive au Covid est mise en isolement pour une durée (minimale) de dix jours. Il appartient au médecin de donner le feu vert pour un retour au travail. Les centres de soins ne délivrent pas de certificat de guérison. Au delà, «tout employeur peut prolonger la quarantaine/écartement d’une semaine par exemple via le télétravail», note Tom Baumert, de la Chambre de commerce. L'employeur peut refuser une demande de télétravail (si les besoins de service l'exigent), mais peut aussi l’imposer et aller au- delà des prescriptions de la loi en termes de sécurité (masque...).

Si les distances sont respectées, il n'a jamais vu ses collègues l'éviter. «C'est très fluide, je n'ai pas ressenti de rejet». Et encore moins de culpabilité. «Si j'avais eu une autre personnalité, cela aurait pu être différent. Le coronavirus n'est pas une maladie honteuse. Mes collègues étaient surtout curieux», raconte Paul, infecté après un rendez-vous professionnel de sa compagne et assailli de questions, surtout sur les symptômes. «Le fait que je me sois très vite isolé dès qu'il y a eu un doute a rassuré mes collègues», insiste-t-il. Ses dix tests depuis mars aussi. «Six via sa participation au projet Con-vince, deux avant et après ses vacances sans oublier le dépistage à grande échelle», raconte-t-il. Aucun de ses collègues n'a été infecté depuis.

«Il a parfois fallu du temps aux personnes pour pouvoir revenir», confiait récemment à L’essentiel la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Il y a eu «quelques cas» de personnes qui ont caché leur contamination surtout par crainte de perdre leur emploi, «mais nous avons pu intervenir, c’est l’avantage de notre politique de tests à grande échelle. Des psychologues sont mobilisés et nous sommes en contact étroit avec les entreprises, qui doivent aussi encourager les gens à prendre les bonnes mesures».

* Le prénom a été changé

(Nicolas Martin/L'essentiel)